Kereste Taşıma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kereste Taşıma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kereste Taşıma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kereste Taşıma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kereste Taşıma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kereste Taşıma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kereste Taşıma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kereste Taşıma Makinesi Operatörü Maaşları

Kereste Taşıma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kereste Taşıma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kereste Taşıma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.02

Meslek Adı :

Kereste Taşıma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir kereste fabrikası içinde veya yakınında yahut diğer tesislerde, yükseltilmiş şasileri altında keresteleri kısa mesafelere taşıyabilen motorlu bir aracı kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kereste Taşıma Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırmak ve taşınacak keresteler üzerine abanacak tarzda sürmek,

b) Kontrol kollarını işleterek aracın altındaki iki kıskaçla yükü kavrayıp yerden biraz yukarı kaldırmak,

c) Makineyi yükün indirileceği yere sürmek ve yine kontrol kollarını işleterek yükü yerine indirmek,

d) Aracı yağlamak, bakımını ve ufak ayarlarını yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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