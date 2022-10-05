Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.10

Meslek Adı :

Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçalarını istenilen açıda kesen ve parçalar üzerine istenilen ölçülerde oluklar açan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçanın ölçülerini inceleyip, parçanın kalınlık ölçüsüne göre makinede kalınlık ayarı yapmak,

b) Parçayı makinenin (L) demirine sıkıştırmak,

c) İstenilen açıya göre dereceli gönyeyi ayarlamak,

d) Kullanacağı bıçakları seçmek ve makine ağzına takarak sabitleştirmek,

e) Açılacak kanalın derinlik ayarını yapmak için bıçağın gövdesini raylı yuvada hareket ettirmek,

f) İlgili pedala basarak yaylı olan sehpayı aşağıya indirmek,

g) Parçayı gönyesinde yerleştirip pedaldan ayağını çekerek mengeneye sıkıştırmak,

h) Parçayı kesmek üzere kesme bıçağının bağlı bulunduğu motoru çalıştırıp motorun üzerindeki kolu hareket ettirmek,

i) Parçanın otomatik olarak kesilişini takip etmek,

j) Kesme işinin bitiminde kesme bıçağının çalışmasını durdurmak,

k) Oluk açmak üzere ilgili bıçağı çalıştıran şaltere basmak ve manivela kolu yardımıyla bıçağın bağlı olduğu kafayı parçaya doğru hareket ettirip ve bıçağı parçaya daldırmak,

l) İstenilen açılarda kesilen ve üzerine oluk açılan parçayı makineden çıkartmak,

m) Ölçü aletleri ile kontrol ederek iş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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