Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) görev tanımı nedir, Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) ne iş yapar, Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) Tanımı;

__

Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) Maaşları

Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.45

Meslek Adı :

Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam elyafını istenilen ölçülerde keserek bobinlere saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin kesici bıçaklarını ayarlamak,

b) Cam elyafı bobinine ve kesilen cam elyafının sarılacağı boş bobinleri makine üzerindeki yerlerine takmak,

c) Gerekli ayarları yaparak makineyi çalıştırmak,

d) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek cam elyafının istenilen ölçülerde kesilmesini ve bobinlere sarılmasını temin etmek,

e) Dolan ve boşalan bobinleri değiştirmek,

f) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?