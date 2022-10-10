Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü Maaşları

Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.50

Meslek Adı :

Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik eşya imalinde muhtelif cins kili karıştırarak yarı sulu ince bir şerbet haline getiren makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kil Şerbeti Hazırlayıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre korumayı düzenlemek,

a) Malzemelerin karıştırıcıya akışını düzenlemek,

b) Makineyi işletip belirli bir süre çalışmasını sağlamak,

c) İçindeki demir veya çelik zerrelerinin ayrılması için kil şerbetini mıknatıslı bir kanaldan geçirip bu arada akışı bir vanayla kontrol etmek,

d) Fazla suyun emilmesi için filtreye sevkedip ve gereken hallerde filtreleri ve mıknatısları temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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