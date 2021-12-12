Kimya Laboratuvarı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kimya Laboratuvarı Görevlisi görev tanımı nedir, Kimya Laboratuvarı Görevlisi ne iş yapar, Kimya Laboratuvarı Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kimya Laboratuvarı Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimya Laboratuvarı Görevlisi Tanımı;

Kimya Laboratuvarı Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, hammadde, yarı bitmiş ve bitmiş ürünlerden numune alma, numunelerin kimyasal analizlerini yapma, analiz sonuçlarını kaydetme ve laboratuvar ekipmanının bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kimya Laboratuvarı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kimya Laboratuvarı Görevlisi Maaşları

Kimya Laboratuvarı Görevlisi maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Kimya Laboratuvarı Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Laboratuvarı Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kimya Laboratuvarı Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kimya Laboratuvarı Görevlisi Ne İş Yapar?

Kimya Laboratuvarı Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş programı yapmak,

b) Laboratuvarın organizasyonuna yardımcı olmak,

c) Proses, ürün, hammadde ve özel şartlardan analiz numunesini almak,

d) Numuneyi analize hazırlamak,

e) Analiz malzeme, cihaz, reaktif ve çözeltilerini hazırlamak,

f) Titrimetrik yöntemle analiz yapmak,

g) Gravimetrik yöntemle analiz yapmak,

h) Enstrümantal yöntemle analiz yapmak,

i) Analiz sonuçlarını şartnamelerle karşılaştırmak,

j) Analiz malzeme ve cihazlarını temizlemek,

k) Arızaların giderilmesini sağlamak,

l) Malzeme ve kimyasal kontrolü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Laboratuvarı Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Kimya Laboratuvarı Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kimya Laboratuvarı Görevlisi mesleğinin meslek kodu 3111.05 olarak belirlenmiştir

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