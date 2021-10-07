Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir, Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapar, Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Tanımı;

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere kimya ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 5.850 - TL’dir. En düşük Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Kimya Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre ders vermek,

c) Analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya ve uygulaması, analitik ve sınai kimya labaratuvarı konularında açıklamalarda bulunmak,

d) Öğrencilerin labaratuvar çalışmaları ile kimya bilgilerinin geliştirilmesini sağlamak,

e) Öğrencileri çalışmalarında yönlendirmek,

f) Lisede biyoloji, fizik, orta okulda fen bilgisi derslerine girebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.09 olarak belirlenmiştir



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