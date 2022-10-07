Kireç Söndürme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kireç Söndürme İşçisi görev tanımı nedir, Kireç Söndürme İşçisi ne iş yapar, Kireç Söndürme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kireç Söndürme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kireç Söndürme İşçisi Tanımı;

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Kireç Söndürme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kireç Söndürme İşçisi Maaşları

Kireç Söndürme İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kireç Söndürme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kireç Söndürme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.11

Meslek Adı :

Kireç Söndürme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kireç Söndürme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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