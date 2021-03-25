Kırıkkale Bahşılı Nüfusu 2020 - 2021 |  Bahşılı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Bahşılı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Bahşılı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Bahşılı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bahşılı ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 302 (km²) si Bahşılı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Bahşılı nüfusu 7 bin 279 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Bahşılı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 279 kişidir.

Bahşılı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 275 kişidir.

Kırıkkale Bahşılı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,4 olarak gerçekleşmiştir.

Bahşılı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,459694 Enlem : 33,459694

Bahşılı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Bahşılı ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Bahşılı ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bahşılı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020