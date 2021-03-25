Kırıkkale Karakeçili Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakeçili İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Karakeçili Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Karakeçili nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Karakeçili Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karakeçili ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 225 km² si Karakeçili ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Karakeçili nüfusu 3 bin 277 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Karakeçili İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 277 kişidir.

Karakeçili Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

287 kişidir.

Kırıkkale Karakeçili Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27,7 olarak gerçekleşmiştir.

Karakeçili İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,321615 Enlem : 28,321615

Karakeçili İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Karakeçili ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Karakeçili ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karakeçili ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020