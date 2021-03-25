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Kırıkkale Yahşihan Nüfusu 2020 - 2021 |  Yahşihan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kırıkkale Yahşihan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kırıkkale Yahşihan nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kırıkkale Yahşihan nüfusunun 29 bin 179 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kırıkkale Yahşihan yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kırıkkale Yahşihan Nüfusu 2020 - 2021 |  Yahşihan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Yahşihan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Yahşihan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Yahşihan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yahşihan ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde  278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 376 (km²) si Yahşihan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Yahşihan nüfusu 29 bin 179 kişidir.

Kırıkkale Yahşihan Nüfusu 2020 - 2021 |  Yahşihan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Yahşihan İlçe Nüfusu Kaçtır?

29 bin 179 kişidir.

Yahşihan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 706 kişidir.

Kırıkkale Yahşihan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -61 olarak gerçekleşmiştir.

Kırıkkale Yahşihan Nüfusu 2020 - 2021 |  Yahşihan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yahşihan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,381214      Enlem :  32,381214

Yahşihan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Yahşihan ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Yahşihan ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yahşihan ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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