Kırıkkale Çelebi Nüfusu 2020 - 2021 |  Çelebi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Çelebi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Çelebi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Çelebi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çelebi ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 198 (km²) si Çelebi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Çelebi nüfusu 2 bin 471 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Çelebi İlçe Nüfusu Kaçtır?

2 bin 471 kişidir.

Çelebi Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 666 kişidir.

Kırıkkale Çelebi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -63,5 olarak gerçekleşmiştir.

Çelebi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,348278 Enlem : 26,348278

Çelebi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Çelebi ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Çelebi ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çelebi ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020