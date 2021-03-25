Kırıkkale Keskin Nüfusu 2020 - 2021 |  Keskin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Keskin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Keskin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Keskin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keskin ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,13 (km²) si Keskin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Keskin nüfusu 16 bin 239 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Keskin İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 239 kişidir.

Keskin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 816 kişidir.

Kırıkkale Keskin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -81,6 olarak gerçekleşmiştir.

Keskin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,322273 Enlem : 30,322273

Keskin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Keskin ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Keskin ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keskin ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020