Kırıkkale Sulakyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Sulakyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Sulakyurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Sulakyurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Sulakyurt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sulakyurt ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 696 (km²) si Sulakyurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Sulakyurt nüfusu 6 bin 513 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Sulakyurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 513 kişidir.

Sulakyurt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4 bin 398 kişidir.

Kırıkkale Sulakyurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -65,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sulakyurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,719173 Enlem : 33,719173

Sulakyurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Sulakyurt ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Sulakyurt ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sulakyurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020