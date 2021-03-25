Kırıkkale Balışeyh Nüfusu 2020 - 2021 |  Balışeyh İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Balışeyh Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Balışeyh nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Balışeyh Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Balışeyh ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 642 (km²) si Balışeyh ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Balışeyh nüfusu 6 bin 181 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Balışeyh İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 181 kişidir.

Balışeyh Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 974 kişidir.

Kırıkkale Balışeyh Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -46,9 olarak gerçekleşmiştir.

Balışeyh İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,715973 Enlem : 33,715973

Balışeyh İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Balışeyh ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Balışeyh ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Balışeyh ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020