Kırıkkale Delice Nüfusu 2020 - 2021 |  Delice İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kırıkkale Delice Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kırıkkale Delice nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kırıkkale Delice Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Delice ilçesinin bağlı bulunduğu Kırıkkale ilinde 278 bin 703 kişi yaşamaktadır. Kırıkkale ili 4791 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 891 (km²) si Delice ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kırıkkale Delice nüfusu 8 bin 532 kişidir.

Kırıkkale Toplam Nüfusu Kaçtır?

278 bin 703 kişidir.

Delice İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 532 kişidir.

Delice Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 252 kişidir.

Kırıkkale Delice Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -61,7 olarak gerçekleşmiştir.

Delice İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,6628 Enlem : 28,6628

Delice İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kırıkkale iline bağlı bulunan Delice ilçesinin telefon alan kodu 0 318 şeklinde başlamaktadır.

Delice ilçesinin bağlı olduğu Kırıkkale İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Delice ilçesinin bağlı olduğu il olan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020