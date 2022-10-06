Kırkyamacı (Patchwork) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırkyamacı (Patchwork) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kırkyamacı (Patchwork) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kırkyamacı (Patchwork) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Kırkyamacı (Patchwork) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırkyamacı (Patchwork) görev tanımı nedir, Kırkyamacı (Patchwork) ne iş yapar, Kırkyamacı (Patchwork) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırkyamacı (Patchwork) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırkyamacı (Patchwork) Tanımı;

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Kırkyamacı (Patchwork) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırkyamacı (Patchwork) Maaşları

Kırkyamacı (Patchwork) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kırkyamacı (Patchwork) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırkyamacı (Patchwork) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Kırkyamacı (Patchwork) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.55

Meslek Adı :

Kırkyamacı (Patchwork)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırkyama ait mesleki hesaplamaları yapabilme, kırkyama temel tekniklerini kavrayabilme, kırkyama- aplike parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme ve yorganlama yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırkyamacı (Patchwork); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düz dikiş yapmak,

b) Ev tekstilinde kullanılan kumaşlardan katolog hazırlamak,

c) Overlok dikişi yapmak,

d) Ütüleme yapmak,

e) Kesim yapmak,

f) Kırkyamaya hazırlık yapmak,

g) Elde kırkyama birleştirme teknikleri uygulamak,

h) Makinede kırkyama birleştirme teknikleri uygulamak,

i) Basit nakış temel iğne tekniklerini uygulamak,

j) Kırkyama kenar bordürü yapmak,

k) Dekoratif kırkyama tekniklerini uygulamak,

l) Kırkyamada aplike yapmak,

m) Kırkyamada yorganlama yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kırkyamacı (Patchwork) maaşlarına ek olarak sizlerde Kırkyamacı (Patchwork) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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