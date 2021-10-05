Klima Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Klima Sistemleri Teknisyeni Maaşları, ve İş İlanları

Klima Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Klima Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, Klima Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klima Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klima Sistemleri Teknisyeni Tanımı;

Pencere tipi klima, split, kanallı ve paket tipi kat klima cihazları, konfor havalandırma sistemleri, araç klimaları konularında yeterli bilgiye sahip montaj, demontaj, bakım ve onarım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Klima Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Klima Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Klima Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.400 - TL’dir. En düşük Klima Sistemleri Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klima Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Klima Sistemleri Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Klima Sistemleri Teknisyeni Ne İş Yapar?

Klima Sistemleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Mesleği ile ilgili cihaz ve ekipmanları kullanmak,

c) Mimari projeye uygun cihaz seçimi ve keşif yapmak,

d) Frigorifik araç ve araç klima montajı yapmak,

e) Sistem montajını yapmak ve sistemi devreye almak,

f) Klima sistemlerinin arıza tespitlerini ve onarımlarını yapmak,

g) İşlem sırasına uygun bakım yapmak,

h) Raporlama ve takip işlerini yapmak,

i) Mesleği ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Klima Sistemleri Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Klima Sistemleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Klima Sistemleri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3115.38 olarak belirlenmiştir



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