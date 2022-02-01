Klinik Psikolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Klinik Psikolog maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Klinik Psikolog pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Klinik Psikolog nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Klinik Psikolog olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Klinik Psikolog Maaşı Ne Kadar? 2022 Klinik Psikolog Maaşları

Klinik Psikolog maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Klinik Psikolog maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klinik Psikolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2634.08

Meslek Adı :

Klinik Psikolog Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Psikologlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümüne yardım eden psikologdur.

Görev ve İşlem Basamakları :

Klinik Psikolog, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümlenmesine yardım etmek,

b) Psikiyatrik hastaların bakımları konusunda hemşirelere eğitim vermek,

c) Meslek usul ve tekniklerini (mülakat, psikoanalitik vb.) kullanarak hastaların ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri (zeka, kişilik vb.) uygulamak, yorumlamak,

d) Hastalığın teşhis ve tedavisinde, hastaların tabiple işbirliği kurmalarına yardımcı olmak,

e) Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izlemek, bulguları ilgili uzman hekime vermek.

f) Hasta ile personel arasındaki ilişkilerin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili bir şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Servisteki test malzemesinin iyi kullanılmasından ve bakımından sorumlu olmak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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