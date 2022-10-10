Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü Maaşları

Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.12

Meslek Adı :

Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomruklardan kontrplak imali için kesilen plakaları tutkallayan bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı sıvı tutkalı makineye bağlı tutkal deposuna doldurmak,

b) Tutkallanacak plakaların kalınlık ölçülerine göre tutkallama silindirlerini ayarlayıp makineyi çalıştırmak,

c) Depodaki tutkalın silindirler üzerine akması için ilgili vanayı açmak,

d) Tutkallanacak plakaları tek tek silindirler arasına sürmek,

e) Silindirler arasından tutkallanarak çıkan plakaları ilgili kısımlara göndermek,

f) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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