Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) görev tanımı nedir, Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) ne iş yapar, Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) Tanımı;

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Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) Maaşları

Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.24

Meslek Adı :

Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Baskı işinde kullanılmak üzere hazırlanmış litograf taşından metal plakalara desenler kopya eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşı mürekkepleyerek desenleri bir pres yardımıyla özel bir kağıt üzerine basmak,

b) Kağıt üzerindeki desenleri kimyasal bir maddeyle kaplanmış metal plaka üzerine kopya etmek,

c) Desen çizgilerinin dışında kalan kimyasal maddeyi çıkartmak için plakayı tekrar mürekkepleyip ve deseni daha belirli bir hale getirmek,

d) Desenin üzerine koruyucu bir pudra ekerek plakayı asitle işleme tabi tutup desenleri tam olarak meydana çıkarmak,

e) Plakalar üzerine fotograf alabilmek maksadıyla litografik taş yüzeyindeki resimleri selefon yapraklara kopya edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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