Kord Kadife Parafinleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kord Kadife Parafinleme İşçisi görev tanımı nedir, Kord Kadife Parafinleme İşçisi ne iş yapar, Kord Kadife Parafinleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kord Kadife Parafinleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kord Kadife Parafinleme İşçisi Tanımı;

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Kord Kadife Parafinleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kord Kadife Parafinleme İşçisi Maaşları

Kord Kadife Parafinleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kord Kadife Parafinleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kord Kadife Parafinleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.19

Meslek Adı :

Kord Kadife Parafinleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kord kadife kumaşları parafın ve mumla muamele ederek yüzlerini parlatan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kord Kadife Parafinleme İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirmek veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

b) Hazırladığı veya hazırlanmış parafın ve mumu makine haznesine doldurmak,

c) Mumu eritmek üzere buhar göndermek,

d) Makine fırçasının çalışma, parafın ve mumun rakle ayarını yapmak,

e) Makineyi çalıştırıp, Makinenin çalışmasını ve kumaşın makineye girişini kontrol etmek,

f) Kopan ve yırtılan kumaş uçlarını dikmek,

g) Parafin ve mumla muamele edilen ve fırçalanarak makineden çıkan kumaşı muayene edip, muayene neticesine göre, makineye giden buhar miktarını ve fırçaların çalışma ayarlarını düzenleyerek işlemi uzatmak veya durdurmak,

h) Makineden çıkan kumaşı ilgili kısımlara gönderip, makineyi temizlemek,

i) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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