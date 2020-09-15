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  3. Koronavirüs psikolojisini bozdu! Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine kattı

Koronavirüs psikolojisini bozdu! Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine kattı

Antalya’da 31 yaşındaki bir kadın ev karantinasından kaçıp Konyaaltı Sahili’ne giderek çevredeki insanlara "ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Durumu gören sahil güvenlik ekipleri maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalışırken gelen sağlık ekipleri de kadını sakinleştirerek hastaneye kaldırdı.

Antalya'da yaşanan olayda karantinada kaldığı evden çıkıp Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin çevresinde koşup "ölmek istemiyorum" diye bağıran ve etrafa tüküren 31 yaşındaki Dilek M., yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçtı. Durumu fark eden sahil güvenlik ve polis ekipleri, kadını diğer insanlardan uzak tutmaya çalışırken ihbar üzerine sahile gelen sağlık ekipleri kadının uzun uğraşlar sonucu sakinleştirerek gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

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15 Eylül 2020 Salı 15:02
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