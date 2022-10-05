Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) görev tanımı nedir, Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) ne iş yapar, Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) Tanımı;

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Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) Maaşları

Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.07

Meslek Adı :

Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tiyatro, televizyon ve sinema prodüksiyon oyuncularının kıyafetlerini düzenleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kostümcü (Sahne ve Stüdyo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kostümleri incelemek ve gerekirse temizlemek veya onarmak,

b) Kostümleri ütülemek,

c) Gerekirse kostüm bedenlerinde değişiklik yapmak ve teferruatlı kostümleri giyen aktör ve aktrislere yardım etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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