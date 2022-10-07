Koşum Saracı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koşum Saracı görev tanımı nedir, Koşum Saracı ne iş yapar, Koşum Saracı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koşum Saracı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koşum Saracı Tanımı;

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Koşum Saracı Maaşı Ne Kadar? 2022 Koşum Saracı Maaşları

Koşum Saracı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Koşum Saracı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koşum Saracı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.14

Meslek Adı :

Koşum Saracı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Atlar ve diğer koşum hayvanları için kullanılacak koşum takımları (eğer ve hamutlar hariç) elle veya makine ile yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Koşum Saracı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Köseleyi seçerek bundan çeşitli koşum parçalar kesmek,

b) Zımba ve tirpitir ile delikler açarak köseleye istenilen rengi vermek,

c) Pres, perçin, cidarların bıçakla düzeltilmesi işlerini yapmak ve dikiş dikmek ve koşum takımlarına metal kısımlar takmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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