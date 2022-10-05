Kravat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kravat İmal İşçisi görev tanımı nedir, Kravat İmal İşçisi ne iş yapar, Kravat İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kravat İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kravat İmal İşçisi Tanımı;

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Kravat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kravat İmal İşçisi Maaşları

Kravat İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kravat İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kravat İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.03

Meslek Adı :

Kravat İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kravat İmal İşçisi Görev ve İşlem Basamakları : Kravat İmal İşçisi

Güncel Meslek : EVET

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