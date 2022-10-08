Krınkıl Presçi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Krınkıl Presçi (Tekstil) görev tanımı nedir, Krınkıl Presçi (Tekstil) ne iş yapar, Krınkıl Presçi (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Krınkıl Presçi (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Krınkıl Presçi (Tekstil) Tanımı;

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Krınkıl Presçi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Krınkıl Presçi (Tekstil) Maaşları

Krınkıl Presçi (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Krınkıl Presçi (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Krınkıl Presçi (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.43

Meslek Adı :

Krınkıl Presçi (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Krınkıl Presci (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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