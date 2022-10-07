Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) görev tanımı nedir, Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) ne iş yapar, Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) Tanımı;

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Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) Maaşları

Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.12

Meslek Adı :

Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Koruyucu veya dekoratif yüzler meydana getiren, yahut aşınmış yüzleri doldurmak suretiyle krom ve nikel kaplanan metal parçaların üzerindeki hatalı kaplamaları elektroliz yoluyla söken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Krom ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal parçalar üzerindeki kaplamanın cinsine göre kullanacağı krom sökme veya nikel sökme banyolarından herhangi birini hazırlamak,

b) Kaplaması sökülecek parçaları askılara takarak hazırladığı banyonun anot ucuna (pozitif kutup) asmak suretiyle eriyiğe daldırmak,

c) Kaplamanın sökülebilmesi için gerekli olan elektrik akımını banyoya vererek anot ucunda asılı olan parçalar üzerindeki kaplamanın ayrışımını ve serbest hale geçmesini temin etmek,

d) Anoda bağlı parçaları zaman zaman kontrol ederek işlemin seyrini izlemek,

e) Kaplamaları istenilen şekilde sökülen parçaları banyodan çıkartıp su ile yıkayarak ve kurulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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