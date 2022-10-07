Kule Operatörü-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kule Operatörü-Petrol maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kule Operatörü-Petrol iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kule Operatörü-Petrol iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Kule Operatörü-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kule Operatörü-Petrol görev tanımı nedir, Kule Operatörü-Petrol ne iş yapar, Kule Operatörü-Petrol olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kule Operatörü-Petrol mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kule Operatörü-Petrol Tanımı;

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Kule Operatörü-Petrol Maaşı Ne Kadar? 2022 Kule Operatörü-Petrol Maaşları

Kule Operatörü-Petrol maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kule Operatörü-Petrol maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kule Operatörü-Petrol iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.09

Meslek Adı :

Kule Operatörü-Petrol

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kule Operatörü (Petrol), kulenin kontrol ve bakımı, kule montajı, kuyu operasyonu, üretim testi (swabbing), kuyu arızasını giderme kuyuyu üretime hazırlama işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kule Operatörü (Petrol), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kulenin gösterge panosunu ve kumanda sistemlerini kontrol etmek,

b) Kulenin kaldırma hidroliğini, yürüyüş takımlarını, şase , aydınlatma ve fren sistemini kontrol etmek,

c) Kulenin halat ve makaralarını, hortumlarını ve emniyet vanalarını kontrol etmek,

d) Kulenin günlük bakımı çerçevesinde yağ, su seviyelerini ve yakıtını kontrol etmek,

e) Kuleye periyodik bakım yapılmasını sağlamak,

f) Kulenin montajını yapmak için kuleyi kuyu başına yerleştirmek , pabuçlara bindirmek ve teraziye almak,

g) Kule gergi halatlarını açmak, çarmık çukuruna bağlamak ve kule mastını kaldırmak,

h) Kule ekipmanlarının çalışma alanına naklini ve yerleştirilmesini, sistem hortumlarının ve manifol-tank bağlantısını sağlamak,

i) Kuyu başını, kuyu, tamamlama sıvısını hazırlamak ve sondaj yüzey ekipmanını kuyu başına yerleştirmek

j) Sondaj dizini ile kuyuya iniş yapmak, çamur pompasını ve rotari masasını çalıştırmak,

k) Muhafaza borusunu (casing) test yapmak ve kuyu çamurunu tamamlama sıvısı ile değiştirmek,

l) Packer ile kuyuya iniş yapmak, packerleri set ve test etmek, mai çekme (swab) takımını hazırlamak, mai çekerek üretim testi yapmak,

m) Rot / üretim borusu (tübing) dizinini kuyudan çekmek ve kontrol etmek,

n) Tahliye hazırlamak, tahliye ile rot dizinini kuyuya indirmek ve tahliye ile rot dizinini kuyudan çekmek,

o) Arızalı rotu, pompayı, pompa yatağını ve üretüm borusunu değiştirme işlemleri ile kuyu arızasını gidermek,

p) Üretim dizisi ile kuyuya iniş yapmak, yeraltı pompasını kuyuya yerleştirmek ve test yapmak,

q) Rot dizisini yerüstü pompasına bağlamak ve kuyubaşı ayarı yaparak kuyuyu üretime hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kule Operatörü-Petrol maaşlarına ek olarak sizlerde Kule Operatörü-Petrol mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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