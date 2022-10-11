Kule Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kule Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Kule Vinç Operatörü ne iş yapar, Kule Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kule Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kule Vinç Operatörü Tanımı;

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Kule Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kule Vinç Operatörü Maaşları

Kule Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kule Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kule Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.10

Meslek Adı :

Kule Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kule Vinç Operatörü ,kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini emniyetli bir şekilde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kule Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kule vincin genel kontrolünü yapmak,

b) Yürüyüş sistemlerini, elektrik ve gövde aksamını, halatları, dönüş ve şaryo sistemlerini kontrol etmek,

c) Kule vincin onarımına yardımcı olmak,

d) Kule vincin bakımını yapmak,

e) Hareketli makaraları, dönüş dişlilerini, yürüyüş mafsallarını, kanca halatlarını yağlamak,

f) İlgili emniyet tedbirlerini almak,

g) Kule vinci kullanarak yükü nakletmek,

h) Yükü kaldırmak,

i) Yükün aktarılacağı yönü tespit etmek,

j) Yükü gideceği yere götürmek,

k) Yükü bırakmak,

l) İş bitiminde vinci park durumuna getirmek,

m) Vincin ayak bağlantılarını takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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