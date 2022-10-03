Kumanda Teknikleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumanda Teknikleri Elemanı görev tanımı nedir, Kumanda Teknikleri Elemanı ne iş yapar, Kumanda Teknikleri Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumanda Teknikleri Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumanda Teknikleri Elemanı Tanımı;

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Kumanda Teknikleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumanda Teknikleri Elemanı Maaşları

Kumanda Teknikleri Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kumanda Teknikleri Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumanda Teknikleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.39

Meslek Adı :

Kumanda Teknikleri Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomatik kumanda sisteminin kurulmasına, ürüne göre hazırlanmasına, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumanda Teknikleri Elemanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kuvvetli akım devreleri malzemelerini seçmek ve kurmak,

b) Elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapmak,

c) Kumanda devre elemanlarını seçmek,

d) Asenkron motor kumanda devrelerini kurmak,

e) Asenkron motor yol verme devrelerini kurmak, bakım ve onarımını yapmak,

f) AC ve DC makinelerin bağlantısını, bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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