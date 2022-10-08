Kumaş Boya Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Boya Hazırlayıcısı görev tanımı nedir, Kumaş Boya Hazırlayıcısı ne iş yapar, Kumaş Boya Hazırlayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Boya Hazırlayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Boya Hazırlayıcısı Tanımı;

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Kumaş Boya Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Boya Hazırlayıcısı Maaşları

Kumaş Boya Hazırlayıcısı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kumaş Boya Hazırlayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Boya Hazırlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.21

Meslek Adı :

Kumaş Boya Hazırlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş Boya Hazırlayıcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, boya hazırlık araçlarının günlük kontrol ve bakımını yapma, boya hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Boya Hazırlayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının düzenlenmesini sağlamak,

b) Ambardan boya ve kimyasalların getirilmesini sağlamak,

c) Boya mutfağını boya karışım işlemleri için hazırlamak,

d) Boya hazırlık araçlarının günlük kontrol ve bakımını yapmak,

e) Boya reçetesini incelemek,

f) Sıvı kimyasalların bomesini ölçmek,

g) Boya karışım malzemeleri ve katı kimyasalları tartmak, sıvı kimyasalları ölçmek,

h) Karışım suyu hazırlamak,

i) Pat hazırlamak,

j) Boya karışım malzemelerini ve kimyasalları çözmek,

k) Boya karışımı ve kimyasalları süzerek tanklara naklini sağlamak,

l) Boya ve kimyasal litresi hazırlamak,

m) Boya, kimyasal ve karışım suyu pH değerlerini ölçmek,

n) Boya ve kimyasal tanklarından ve boyanacak kumaştan örnek almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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