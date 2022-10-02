Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) görev tanımı nedir, Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) ne iş yapar, Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) Tanımı;

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Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) Maaşları

Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.28

Meslek Adı :

Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-El tezgahında kumaş dokuyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Dokuyucu (El Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayak pedallerine basarak argacı açmak,

b) Elle veya tahtadan yapılmış bir kolu çekerek argaç arasından atkı mekiğini atmak,

c) Atkı ipliğini gücü takımı ile yerine oturtup kopan iplikleri elle bağlamak

d) Kendi tezgahının (argaçlama ve çekerek bağlama) hazırlığını da yapabilir ve elle çalışan jakar desen mekanizmasını kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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