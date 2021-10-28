Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) görev tanımı nedir, Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) ne iş yapar, Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Tanımı;

Tekstil sektöründe; crush makinesi kullanarak kumaşın kırıştırılması işlemini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Maaşları

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Ne İş Yapar?

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Tekstil teknisyeninden üretim programını almak,

b) Taşıma arabalarını makinenin giriş ve çıkış kısımlarına yerleştirmek,

c) Kumaşı crush makinesi silindirlerine geçirmek,

d) Makineden geçerek kırıştırılan kumaşın taşıma arabasına düzgün şekilde dökülmesini sağlamak,

e) İşlemi biten kumaşı ütü bölümüne aktarmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) mesleğinin meslek kodu 8151.01 olarak belirlenmiştir



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