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Kumlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kumlama Makinesi Operatörü kumlama alanında amiri ile birlikte iş programını yapan, çeşitli yöntem, ekipman ve aşındırıcı malzemesini kullanarak, iş parçalarının mekanik özelliklerini geliştirmek ve kaplama öncesi metalleri kumlayan kişidir. Kumlama Makinesi Operatörü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Kumlama Makinesi Operatörü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kumlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kumlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kumlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumlama Makinesi Operatörü Tanımı;

sistemleri çerçevesinde, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, kumlama alanında amiri ile birlikte iş programını yapan, çeşitli yöntem, ekipman ve aşındırıcı malzemesini kullanarak, iş parçalarının mekanik özelliklerini geliştirmek ve kaplama öncesi metalleri kumlayan kişidir.

Kumlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kumlama Makinesi Operatörü Maaşları

Kumlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Kumlama Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.860 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Kumlama Makinesi Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın

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Kumlama Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kumlama Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Kumlama Makinesi Operatörü:işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kumlama Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri 

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Kumlama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kumlama Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8112.22 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Kumlama Makinesi Operatörü maaşlarına ek sizlerde Kumlama Makinesi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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