Kundakçı (Av Tüfeği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kundakçı (Av Tüfeği) görev tanımı nedir, Kundakçı (Av Tüfeği) ne iş yapar, Kundakçı (Av Tüfeği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kundakçı (Av Tüfeği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kundakçı (Av Tüfeği) Tanımı;

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Kundakçı (Av Tüfeği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kundakçı (Av Tüfeği) Maaşları

Kundakçı (Av Tüfeği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kundakçı (Av Tüfeği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kundakçı (Av Tüfeği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.17

Meslek Adı :

Kundakçı (Av Tüfeği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Av tüfeği imalatında kullanılan dipçikleri (kundak) ceviz ağacından imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kundakçı (Av Tüfeği),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygun ebatlarda ceviz ağacı gövdesinden kesilmiş ve kurutulmuş olarak dipçik malzemesini temin etmek,

b) Ağaçların üzerine dipçik şeklinde kalemle keseceği kısımları çizmek,

c) Ağaç üzerinde çizilmiş kısımları kesmek,

d) Kalınlık makinesinden geçirerek malzemeyi istenen ölçülere getirmek,

e) Ağaç torna makinesinde dipçik yüzeyini standart şekil ve ölçüde işlemek,

f) Kopya makinesine bağlamak için dipçik üzerinde delikler açmak,

g) Kopya makinesine bağlamak,

h) Namlu yatakları ile gövde yataklarını açmak,

i) Dipçik yüzeylerindeki pürüzleri gidermek için zımparalamak,

j) İşlemi biten dipçikleri diğer işlemleri ( vernikleme ve diğer aksamları) tamamlanmak üzere ilgili bölüme teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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