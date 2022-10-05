Kürk Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Dikişçisi görev tanımı nedir, Kürk Dikişçisi ne iş yapar, Kürk Dikişçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Dikişçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Dikişçisi Tanımı;

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Kürk Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Dikişçisi Maaşları

Kürk Dikişçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kürk Dikişçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Dikişçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.13

Meslek Adı :

Kürk Dikişçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürkten yapılmış elbise veya diğer eşyanın imali, tadili ve tamiri işlerinde elle bir veya birkaç çeşit dikiş diken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Dikişçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elbise veya diğer eşya imali için hazırlanan kürklerin tüylü kısımlarını alta getirerek dikilecek kenarları birleştirmek,

b) Kürk rengine göre seçtiği ipliği iğneye takarak birleşen kürk kenarlarını elle teyelleyerek dikmek,

c) Meydana gelen kürk elbiselerin veya diğer eşyanın kenarlarını ve etek kısımlarını kıvırarak özel bir çeşit dikişle dikmek,

d) Kumaş ve benzeri malzemeden yapılan elbiselerin kol, yaka ve etek kısımlarına elle kürkler dikmek,

e) Kürk elbiselere düğme, kopça ve kanca gibi tespit edici maddeler dikmek,

f) Makinelerde dikilecek kürkleri çeşitli dikişlerle dikerek makinelere hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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