Kürk Giysi İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kürk Giysi İmalatçısı görev tanımı nedir, Kürk Giysi İmalatçısı ne iş yapar, Kürk Giysi İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kürk Giysi İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kürk Giysi İmalatçısı Tanımı;

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Kürk Giysi İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kürk Giysi İmalatçısı Maaşları

Kürk Giysi İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kürk Giysi İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kürk Giysi İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.67

Meslek Adı :

Kürk Giysi İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; kürk alanında iş organizasyonu yapan ve asorti, kesim, çakım, dikim, el işlerini ve ürün kontrolünü gerçekleştiren ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kürk Giysi İmalatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak, b) İş organizasyonu yapmak,

c) Deri cinsine, kürk cinsine göre asorti yapmak

d) Asorti kontrolünü yapmak,

e) Asorti sonrası işlemleri; kürkleri kesmek, kesilen kürk parçalarını kontrol etmek,

f) Kürkleri çakıma hazırlamak, kürkleri ıslatmak, kürkleri yumuşatmak,

g) Kürk parçalarına çakım yapmak,

h) Kürk giysi parçalarına çakım yapmak,

i) Kürkleri kurutmak,

j) El işleri yapmak, kapama payına dikim yapmak, kenar kıvırmak, cep açmak, parça kontrolü/regula yapmak, etiket hazırlamak, çıtçıt/agraf/kopça yeri işaretlemek, giysi astarlamak,

k) Ürün kontrolü yapmak,

l) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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