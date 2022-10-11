Kurtarıcı Araç Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kurtarıcı Araç Şoförü Tanımı;
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Kurtarıcı Araç Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurtarıcı Araç Şoförü Maaşları
Kurtarıcı Araç Şoförü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kurtarıcı Araç Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurtarıcı Araç Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8332.10
Meslek Adı :
Kurtarıcı Araç Şoförü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri
Meslek Birim Grubu :
Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Kurtarıcı Araç Şoförü maaşlarına ek olarak sizlerde Kurtarıcı Araç Şoförü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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