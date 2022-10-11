Kurtarıcı Araç Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurtarıcı Araç Şoförü görev tanımı nedir, Kurtarıcı Araç Şoförü ne iş yapar, Kurtarıcı Araç Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurtarıcı Araç Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurtarıcı Araç Şoförü Tanımı;

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Kurtarıcı Araç Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurtarıcı Araç Şoförü Maaşları

Kurtarıcı Araç Şoförü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kurtarıcı Araç Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurtarıcı Araç Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.10

Meslek Adı :

Kurtarıcı Araç Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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