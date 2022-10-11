Kuru Temizleyici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuru Temizleyici (Elle) görev tanımı nedir, Kuru Temizleyici (Elle) ne iş yapar, Kuru Temizleyici (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuru Temizleyici (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuru Temizleyici (Elle) Tanımı;

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Kuru Temizleyici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuru Temizleyici (Elle) Maaşları

Kuru Temizleyici (Elle) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kuru Temizleyici (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuru Temizleyici (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9121.03

Meslek Adı :

Kuru Temizleyici (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırcılar Ve Ütücüler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı : -

Giyim eşyası, tekstil maddeleri, deri ve benzeri eşyaları, makinede temizlenemediği veya temizlemek imkanı bulunamadığı hallerde kimyasal bir sıvıdan faydalanarak elle temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuru Temizleyici (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemenin durumunu ve cinsini tayin etmek üzere eşyayı incelemek ve uygulanacak temizlik metodunu tespit etmek,

b) Eşyayı masa üzerine sermek, kimyasal sıvı ile muamele etmek ve en çok kirlenen kısımları çitilemek veya fırçalamak,

c) Temizlenecek eşyayı gerektiği kadar kimyasal sıvı içinde tutmak,

d) Temizlenen eşyayı temiz suda çalkalamak ve kurutmak,

e) Koltuk ve kanepe gibi kumaş kaplı mobilya eşyasını da temizletebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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