Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kurumsal İletişim Uzmanı görev tanımı nedir, Kurumsal İletişim Uzmanı ne iş yapar, Kurumsal İletişim Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurumsal İletişim Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurumsal İletişim Uzmanı Tanımı;

kurumsal firmalarda iletişim uzmanı olarak çalışan kişilerdir

Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları

Kurumsal İletişim Uzmanı maaşı ortalama aylık 6.750 - TL’dir. En düşük Kurumsal İletişim Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurumsal İletişim Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kurumsal İletişim Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kurumsal İletişim Uzmanı Ne İş Yapar?

Kurumsal İletişim Uzmanı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak kurumsal firmalarda iletişim uzmanı olarak çalışan kişilerdir

Kurumsal İletişim Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Kurumsal İletişim Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kurumsal İletişim Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2431.10 olarak belirlenmiştir

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