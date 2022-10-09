Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü görev tanımı nedir, Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü ne iş yapar, Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü Tanımı;

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Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü Maaşları

Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurutulmuş Sebze ve MeyveOperatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.61

Meslek Adı :

Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belli bir süre içerisinde, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç - gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulama, gıda mevzuatına uygun olarak kurutulmuş sebze ve meyvelerin üretimini gerçekleştirme, ambalajlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hijyen sağlamak,

b) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

c) Gıdadaki suyun özelliklerini incelemek,

d) Kütle ölçümü yapmak,

e) Hacim ölçmek,

f) Yoğunluk ve kıvam ölçmek,

g) Fiziksel değişimleri incelemek,

h) Kimyasal değişimleri incelemek,

i) Sebze ve Meyveyi İşletmeye almak,

j) Sebze ve meyveleri üretime hazırlamak,

k) Sebzeleri kurutmak,

l) Kurutulmuş sebze çeşitleri üretmek,

m) Kurutulmuş meyve çeşitleri üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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