Kütahya Domaniç Nüfusu 2020 - 2021 |  Domaniç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Domaniç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Domaniç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Domaniç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Domaniç ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde 576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 548 (km²) si Domaniç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Domaniç nüfusu 14 bin 545 kişidir.

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Domaniç İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 545 kişidir.

Domaniç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9 bin 399 kişidir.

Kütahya Domaniç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,3 olarak gerçekleşmiştir.

Domaniç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,612169 Enlem : 29,612169

Domaniç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Domaniç ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Domaniç ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Domaniç ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020