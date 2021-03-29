Kütahya Altıntaş Nüfusu 2020 - 2021 |  Altıntaş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Altıntaş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Altıntaş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Altıntaş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altıntaş ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde 576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 946 (km²) si Altıntaş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Altıntaş nüfusu 15 bin 835 kişidir.

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Altıntaş İlçe Nüfusu Kaçtır?

15 bin 835 kişidir.

Altıntaş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10 bin 513 kişidir.

Kütahya Altıntaş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,1 olarak gerçekleşmiştir.

Altıntaş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,70364 Enlem : 26,70364

Altıntaş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Altıntaş ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Altıntaş ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altıntaş ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020