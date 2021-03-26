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Kütahya Dumlupınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Dumlupınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kütahya Dumlupınar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kütahya Dumlupınar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kütahya Dumlupınar nüfusunun 2 bin 945 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kütahya Dumlupınar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kütahya Dumlupınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Dumlupınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Dumlupınar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Dumlupınar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Dumlupınar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dumlupınar ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde  576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 313 (km²) si Dumlupınar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Dumlupınar nüfusu 2 bin 945 kişidir.

Kütahya Dumlupınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Dumlupınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Dumlupınar İlçe Nüfusu Kaçtır?

2 bin 945 kişidir.

Dumlupınar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 740 kişidir.

Kütahya Dumlupınar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  0,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Dumlupınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Dumlupınar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,978544      Enlem :  29,978544

Dumlupınar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Dumlupınar ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Dumlupınar ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dumlupınar ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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