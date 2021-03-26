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Kütahya Pazarlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazarlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kütahya Pazarlar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kütahya Pazarlar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kütahya Pazarlar nüfusunun 4 bin 884 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kütahya Pazarlar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kütahya Pazarlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazarlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Pazarlar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Pazarlar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Pazarlar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pazarlar ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde  576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 151 (km²) si Pazarlar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Pazarlar nüfusu 4 bin 884 kişidir.

Kütahya Pazarlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazarlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Pazarlar İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 884 kişidir.

Pazarlar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 937 kişidir.

Kütahya Pazarlar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -40,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kütahya Pazarlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazarlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Pazarlar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,123694      Enlem :  29,123694

Pazarlar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Pazarlar ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Pazarlar ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pazarlar ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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