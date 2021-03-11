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Kütahya Nüfusu 2020 - 2021 | Kütahya Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kütahya nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kütahya nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kütahya ilinin nüfusunun 576 bin 688 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kütahya yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kütahya Nüfusu 2020 - 2021 | Kütahya Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kütahya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya nüfusu geçen yıla göre 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688 kişi oldu ( 2019 yılında Kütahya nüfusu 579 bin 257 kişiydi ) . İstanbul ilinde 284 bin 575 erkek, 292 bin 113 kadın yaşamaktadır.

Kütahya Alan kodu nedir?

Kütahya ilinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Kütahya yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kütahya ilinin yüz ölçümü 11634 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 25 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kütahya Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir

Kütahya Nüfusu 2020 - 2021 | Kütahya Yüzölçümü nedir?

Kütahya 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kütahya 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 576688

Kütahya 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 284575              

Kütahya 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 292113              

Kütahya 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 38

Kütahya 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,89 Kişidir.

Kütahya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,07 olduğu görülmektedir.

Kütahya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,48 olduğu görülmektedir.

Kütahya 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 757 kişi boşanmıştır.

Kütahya 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 9574

Kütahya 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 414810  

Kütahya 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 204913

Kütahya 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 209897      

Kütahya 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 161878

Kütahya 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 79662           

Kütahya 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 82216           

Kütahya 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 48 kişidir.

Kütahya Nüfusu 2020 - 2021 | Kütahya Yüzölçümü nedir?

Kütahya 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 285020  Kadın : 294237  Toplam : 579257  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Kütahya 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 203067  Kadın : 210035  Toplam : 413102  

Kütahya 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 81953  Kadın : 84202  Toplam : 166155  

Kütahya 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 284675  Kadın : 293266  Toplam : 577941  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Kütahya 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 199312  Kadın : 205291  Toplam : 577941  

Kütahya 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 85363  Kadın : 87975  Toplam : 173338  

Kütahya 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 282661  Kadın : 289595  Toplam : 572256  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Kütahya 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 199378  Kadın : 202970  Toplam : 402348  

Kütahya 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83283  Kadın : 86625  Toplam : 173338  

Kütahya 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 283955  Kadın : 289687  Toplam : 573642  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Kütahya 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 198666  Kadın : 200932  Toplam : 399598  

Kütahya 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 85289  Kadın : 88755  Toplam : 174044  

Kütahya 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 282816  Kadın : 288647  Toplam : 571463  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Kütahya 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 195542  Kadın : 197573  Toplam : 393115  

Kütahya 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 87274  Kadın : 91074  Toplam : 178348  

 

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