Kütahya Nüfusu 2020 - 2021 | Kütahya Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kütahya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya nüfusu geçen yıla göre 2 bin 569 kişi azalarak 576 bin 688 kişi oldu ( 2019 yılında Kütahya nüfusu 579 bin 257 kişiydi ) . İstanbul ilinde 284 bin 575 erkek, 292 bin 113 kadın yaşamaktadır.

Kütahya Alan kodu nedir?

Kütahya ilinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Kütahya yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kütahya ilinin yüz ölçümü 11634 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 25 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kütahya Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir

Kütahya 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kütahya 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 576688

Kütahya 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 284575

Kütahya 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 292113

Kütahya 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 38

Kütahya 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,89 Kişidir.

Kütahya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,07 olduğu görülmektedir.

Kütahya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,48 olduğu görülmektedir.

Kütahya 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 757 kişi boşanmıştır.

Kütahya 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 9574

Kütahya 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 414810

Kütahya 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 204913

Kütahya 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 209897

Kütahya 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 161878

Kütahya 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 79662

Kütahya 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 82216

Kütahya 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 48 kişidir.

Kütahya 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 285020 Kadın : 294237 Toplam : 579257 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Kütahya 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 203067 Kadın : 210035 Toplam : 413102

Kütahya 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 81953 Kadın : 84202 Toplam : 166155

Kütahya 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 284675 Kadın : 293266 Toplam : 577941 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Kütahya 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 199312 Kadın : 205291 Toplam : 577941

Kütahya 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 85363 Kadın : 87975 Toplam : 173338

Kütahya 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 282661 Kadın : 289595 Toplam : 572256 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Kütahya 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 199378 Kadın : 202970 Toplam : 402348

Kütahya 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 83283 Kadın : 86625 Toplam : 173338

Kütahya 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 283955 Kadın : 289687 Toplam : 573642 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Kütahya 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 198666 Kadın : 200932 Toplam : 399598

Kütahya 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 85289 Kadın : 88755 Toplam : 174044

Kütahya 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 282816 Kadın : 288647 Toplam : 571463 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Kütahya 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 195542 Kadın : 197573 Toplam : 393115

Kütahya 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 87274 Kadın : 91074 Toplam : 178348