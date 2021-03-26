Kütahya Şaphane Nüfusu 2020 - 2021 |  Şaphane İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Şaphane Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Şaphane nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Şaphane Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şaphane ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde 576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 242 (km²) si Şaphane ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Şaphane nüfusu 5 bin 850 kişidir.

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Şaphane İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 850 kişidir.

Şaphane Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 60 kişidir.

Kütahya Şaphane Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -30,3 olarak gerçekleşmiştir.

Şaphane İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,22563 Enlem : 29,22563

Şaphane İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Şaphane ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Şaphane ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şaphane ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020