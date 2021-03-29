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Kütahya Tavşanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Tavşanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Kütahya Tavşanlı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kütahya Tavşanlı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kütahya Tavşanlı nüfusunun 101 bin 848 olduğu açıklandı. Haberimizde  Kütahya Tavşanlı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Kütahya Tavşanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Tavşanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Tavşanlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Tavşanlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Tavşanlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tavşanlı ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde  576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,915 (km²) si Tavşanlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Tavşanlı nüfusu 101 bin 848 kişidir.

Kütahya Tavşanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Tavşanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Tavşanlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

101 bin 848 kişidir.

Tavşanlı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

29 bin 125 kişidir.

Kütahya Tavşanlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kütahya Tavşanlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Tavşanlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Tavşanlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,449068      Enlem :  29,449068

Tavşanlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Tavşanlı ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Tavşanlı ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tavşanlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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