Kütahya Gediz Nüfusu 2020 - 2021 |  Gediz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kütahya Gediz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kütahya Gediz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kütahya Gediz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gediz ilçesinin bağlı bulunduğu Kütahya ilinde 576 bin 688 kişi yaşamaktadır. Kütahya ili 11634 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1442 km² si Gediz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kütahya Gediz nüfusu 49 bin 787 kişidir.

Kütahya Toplam Nüfusu Kaçtır?

576 bin 688 kişidir.

Gediz İlçe Nüfusu Kaçtır?

49 bin 787 kişidir.

Gediz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

25 bin 118 kişidir.

Kütahya Gediz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,7 olarak gerçekleşmiştir.

Gediz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,396029 Enlem : 29,396029

Gediz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kütahya iline bağlı bulunan Gediz ilçesinin telefon alan kodu 0 274 şeklinde başlamaktadır.

Gediz ilçesinin bağlı olduğu Kütahya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gediz ilçesinin bağlı olduğu il olan Kütahya ilinin plaka kodu 43 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020