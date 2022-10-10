Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü Maaşları

Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.12

Meslek Adı :

Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dolum makinesini kullanarak otomatik kutu bira dolum işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temizlik sistemini kullanıma hazırlamak,

b) Kutu bira dolum makinesinin ürüne uygun ayarlarını yapmak ve kullanıma hazırlamak,

c) Otomatik kutu bira metal kapak besleme makinesini kullanıma hazırlamak,

d) Dolum öncesi makinenin otomatik ön temizlik işlemlerini gerçekleştirmek,

e) Kapak besleme makinesinin kapak haznesine metal kapak beslemesi yapmak,

f) Filtre bölümü çekme tankları hattından makineye dolum için bira almak,

g) Banttaki kutuların ve beslenen kapakların gözle kontrollerini yapmak, devrilenleri düzeltmek,

h) Bant üzerinde olası sıkışma ve birikmeleri önlemek,

i) Otomatik makineyle kutu bira dolum işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Makine arıza ve aksaklıklarının giderilmesini sağlamak,

k) Dolum bandının kritik nokta kontrollerini yapmak,

l) Sistemin hava, su, buhar vb. yardımcı tesis ihtiyaçlarını temin etmek,

m) Ürün değişiminde, makine ve bant ayarlarını değiştirmek,

n) Makine aparatları yıprandığında veya kırıldığında parça değişimi yapmak,

o) İşlemlere ait matbu form kayıtlarını tutmak,

p) Ezik metal kutu, kapak vb. atıkları biriktirmek, geri dönüşümü için iade etmek,

q) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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